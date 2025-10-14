Cargando contenido

Atl. Nacional vs Cali
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Sáb, 11/10/2025 - 19:30

Atlético Nacional vs Deportivo Cali: partido en vivo por la fecha 15 de Liga Betplay 2025-2

Atlético Nacional se enfrenta a Deportivo Cali, en Liga Betplay 2025-2

Atlético Nacional se enfrenta a Deportivo Cali por Liga Betplay 2025-2 este 14 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Atlético Nacional vs Deportivo Cali: número de goles marcados y partidos jugados

Atlético Nacional

Atlético Nacional

Deportivo Cali

Deportivo Cali

Liga Betplay

Liga Betplay

