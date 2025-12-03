Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 19:00
Atlético Nacional vs Independiente Medellín: partido en vivo por la fecha 5 de Liga Betplay 2025-2
Atlético Nacional se enfrenta a Independiente Medellín, en Liga Betplay 2025-2
Atlético Nacional se enfrenta a Independiente Medellín por Liga Betplay 2025-2 este 03 de diciembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Atlético Nacional vs Independiente Medellín: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2