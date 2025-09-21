Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Boyacá Chicó vs Pereira
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 20:30

Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira: partido en vivo por la fecha 12 de Liga Betplay 2025-2

Boyacá Chicó se enfrenta a Deportivo Pereira, en Liga Betplay 2025-2

Boyacá Chicó se enfrenta a Deportivo Pereira por Liga Betplay 2025-2 este 21 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Boyacá Chicó vs Deportivo Pereira: número de goles marcados y partidos jugados

