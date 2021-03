EN VIVO: Bucaramanga Vs. Once Caldas, fecha 12 - Liga BetPlay

Atlético Bucaramanga recibe a Once Caldas en el estadio Alfonso López en partido de la fecha 12 de la Liga BetPlay Dimayor 2021.

El equipo 'leopardo' tratará de conseguir una victoria que lo meta en la pelea por meterse al grupo de los ocho. El conjunto santandereano cuenta actualmente con 15 puntos luego de tres victorias, tres empates y cuatro derrotas.

Once Caldas, que no ha tenido una buena temporada, ya que no gana desde el 2 de febrero. Los de Manizales registran tres empates y tres derrotas en las últimas seis jornadas.

SIGA EN VIVO: Bucaramanga Vs. Once Caldas