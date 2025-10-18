Actualizado:
Mié, 15/10/2025 - 14:00
Deportivo Pasto vs Atlético Nacional: partido en vivo por la fecha 16 de Liga Betplay 2025-2
Deportivo Pasto se enfrenta a Atlético Nacional, en Liga Betplay 2025-2
Deportivo Pasto se enfrenta a Atlético Nacional por Liga Betplay 2025-2 este 18 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Deportivo Pasto vs Atlético Nacional: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2