Pereira vs América
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Lun, 11/08/2025 - 18:00

Deportivo Pereira vs América de Cali: partido en vivo por la fecha 7 de Liga Betplay 2025-2

Deportivo Pereira se enfrenta a América de Cali, en Liga Betplay 2025-2

Deportivo Pereira se enfrenta a América de Cali por Liga Betplay 2025-2 este 14 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Deportivo Pereira vs América de Cali: número de goles marcados y partidos jugados

