Actualizado:
Mié, 29/10/2025 - 18:10
Deportivo Pereira vs Independiente Medellín: partido en vivo por la fecha 19 de Liga Betplay 2025-2
Deportivo Pereira se enfrenta a Independiente Medellín, en Liga Betplay 2025-2
Deportivo Pereira se enfrenta a Independiente Medellín por Liga Betplay 2025-2 este 01 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Deportivo Pereira vs Independiente Medellín: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2