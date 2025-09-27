Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 14:00
Deportivo Pereira vs Unión Magdalena: partido en vivo por la fecha 13 de Liga Betplay 2025-2
Deportivo Pereira se enfrenta a Unión Magdalena, en Liga Betplay 2025-2
Deportivo Pereira se enfrenta a Unión Magdalena por Liga Betplay 2025-2 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Deportivo Pereira vs Unión Magdalena: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2