Cargando contenido

Hola, aún no ha pitado el juez, mientras inicia el partido, te invitamos a ver las estadísticas.
Pereira vs Magdalena
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 14:00

Deportivo Pereira vs Unión Magdalena: partido en vivo por la fecha 13 de Liga Betplay 2025-2

Deportivo Pereira se enfrenta a Unión Magdalena, en Liga Betplay 2025-2

Deportivo Pereira se enfrenta a Unión Magdalena por Liga Betplay 2025-2 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Deportivo Pereira vs Unión Magdalena: número de goles marcados y partidos jugados

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Transmisión en vivo

Imagen
Deportivo Pereira

Deportivo Pereira

Imagen
Unión Magdalena

Unión Magdalena

Imagen
Liga Betplay

Liga Betplay

Cargando más contenidos

Fin del contenido