Envigado vs Bucaramanga
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 14:00

Envigado FC vs Atlético Bucaramanga: partido en vivo por la fecha 14 de Liga Betplay 2025-2

Envigado FC se enfrenta a Atlético Bucaramanga, en Liga Betplay 2025-2

Envigado FC se enfrenta a Atlético Bucaramanga por Liga Betplay 2025-2 este 04 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Envigado FC vs Atlético Bucaramanga: número de goles marcados y partidos jugados

