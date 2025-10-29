Cargando contenido

Medellín vs Bucaramanga
Liga Betplay 2025-2
Dom, 26/10/2025 - 18:10

Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga: partido en vivo por la fecha 18 de Liga Betplay 2025-2

Independiente Medellín se enfrenta a Atlético Bucaramanga, en Liga Betplay 2025-2

Independiente Medellín se enfrenta a Atlético Bucaramanga por Liga Betplay 2025-2 este 29 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga: número de goles marcados y partidos jugados

