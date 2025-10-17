Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 18:00
Independiente Medellín vs Fortaleza FC: partido en vivo por la fecha 16 de Liga Betplay 2025-2
Independiente Medellín se enfrenta a Fortaleza FC, en Liga Betplay 2025-2
Independiente Medellín se enfrenta a Fortaleza FC por Liga Betplay 2025-2 este 17 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Independiente Medellín vs Fortaleza FC: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2