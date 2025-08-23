Actualizado:
Mié, 20/08/2025 - 14:00
Independiente Medellín vs La Equidad: partido en vivo por la fecha 8 de Liga Betplay 2025-2
Independiente Medellín se enfrenta a La Equidad, en Liga Betplay 2025-2
Independiente Medellín se enfrenta a La Equidad por Liga Betplay 2025-2 este 23 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Independiente Medellín vs La Equidad: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2