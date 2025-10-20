Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 20:10
Independiente Medellín vs Santa Fe: partido en vivo por la fecha 14 de Liga Betplay 2025-2
Independiente Medellín se enfrenta a Santa Fe, en Liga Betplay 2025-2
Independiente Medellín se enfrenta a Santa Fe por Liga Betplay 2025-2 este 20 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Independiente Medellín vs Santa Fe: número de goles marcados y partidos jugados
