Medellín vs Santa Fe
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Vie, 17/10/2025 - 20:10

Independiente Medellín vs Santa Fe: partido en vivo por la fecha 14 de Liga Betplay 2025-2

Independiente Medellín se enfrenta a Santa Fe, en Liga Betplay 2025-2

Independiente Medellín se enfrenta a Santa Fe por Liga Betplay 2025-2 este 20 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Independiente Medellín vs Santa Fe: número de goles marcados y partidos jugados

