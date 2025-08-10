Cargando contenido

Llaneros vs Medellín
Liga Betplay 2025-2
Llaneros FC vs Independiente Medellín: partido en vivo por la fecha 6 de Liga Betplay 2025-2

Llaneros FC se enfrenta a Independiente Medellín, en Liga Betplay 2025-2

Llaneros FC se enfrenta a Independiente Medellín por Liga Betplay 2025-2 este 10 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Llaneros FC vs Independiente Medellín: número de goles marcados y partidos jugados

