Está por iniciar la segunda jornada de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2024 de clausura con el enfrentamiento del Grupo A entre Deportivo Pasto y Atlético Nacional en la casa del conjunto 'volcánico', el cual llega a este partido obligado a sumar tras la reciente derrota contra Millonarios en el Estadio El Campín.

Pasto no es el mayor candidato del Grupo A para clasificar a la siguiente instancia del certamen, no solamente por haber quedado en el "grupo de la muerte" con tres de los equipos más grandes e históricos del fútbol profesional colombiano, sino porque realmente su rendimiento durante la liga de clausura no fue el mejor, ya que a duras penas consiguió clasificar en la octava casilla con 30 puntos.

Lea también: Remontada de Liverpool en la fecha 12 para alejarse cada vez más del Manchester City

Sin embargo, el historial que tiene Pasto auspiciando como local es uno de los mejores en la actualidad y esto llegará a comprobarlo Atlético Nacional, el cual llega con "la frente en alto" al golear 5-0 en la primera jornada, en el Estadio Atanasio Girardot, a Independiente Santa Fe, quien terminó primero del "todos contra todos" y con el "punto invisible" o ventaja deportiva, debajo de su brazo.

Además, el 'verde paisa', no solamente llega como favorito de la mano de Efraín Juárez al haber llegado a la final de la Copa BetPlay en donde se medirá frente a América de Cali, sino porque de manera casi que simultanea, se encuentra luchando por obtener la "estrella de navidad" y va por buen camino.

Le puede interesar: Nacional postergó la firma del contrato de una figura: el jugador no sabía leer