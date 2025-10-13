Actualizado:
Vie, 10/10/2025 - 17:20
Once Caldas vs Independiente Medellín: partido en vivo por la fecha 15 de Liga Betplay 2025-2
Once Caldas se enfrenta a Independiente Medellín, en Liga Betplay 2025-2
Once Caldas se enfrenta a Independiente Medellín por Liga Betplay 2025-2 este 13 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Once Caldas vs Independiente Medellín: número de goles marcados y partidos jugados
