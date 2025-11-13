Cargando contenido

Águilas D vs Tolima
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 19:00

Rionegro Águilas vs Deportes Tolima: partido en vivo por la fecha 20 de Liga Betplay 2025-2

Rionegro Águilas se enfrenta a Deportes Tolima, en Liga Betplay 2025-2

Rionegro Águilas se enfrenta a Deportes Tolima por Liga Betplay 2025-2 este 13 de noviembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Este partido está próximo a empezar.

Rionegro Águilas vs Deportes Tolima: número de goles marcados y partidos jugados

Antena 2
Antena 2
