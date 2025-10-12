Cargando contenido

Águilas D vs Pasto
Liga Betplay 2025-2
Actualizado:
Jue, 09/10/2025 - 20:30

Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto: partido en vivo por la fecha 15 de Liga Betplay 2025-2

Rionegro Águilas se enfrenta a Deportivo Pasto, en Liga Betplay 2025-2

Rionegro Águilas se enfrenta a Deportivo Pasto por Liga Betplay 2025-2 este 12 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.

Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto: número de goles marcados y partidos jugados

Rionegro Águilas

