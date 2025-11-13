EN VIVO: sorteo de cuadrangulares de la Liga Betplay 2025-II

La Liga Betplay 2025-II entra en su etapa decisiva con el sorteo de los cuadrangulares semifinales, programado para la noche de este jueves 13 de noviembre en los estudios de Win Sports, en Bogotá. El evento se realizará una vez concluya la jornada 20, que definirá completamente la tabla y los ocho clasificados.

El formato mantiene la estructura tradicional: dos grupos de cuatro equipos cada uno, que disputarán seis fechas para determinar a los finalistas del torneo. Los clubes serán distribuidos según su posición en la fase regular, lo que dará forma a dos zonas equilibradas pero altamente competitivas.

Los dos mejores equipos de la tabla serán cabeza de serie y contarán con la llamada 'ventaja deportiva', un beneficio clave en esta instancia. Esto les permitirá ganar la posición en caso de terminar empatados en puntos con otro rival del mismo grupo, sin necesidad de recurrir a la diferencia de gol.

El sorteo promete expectativa entre hinchas y analistas, pues los cuadrangulares suelen marcar giros inesperados en el campeonato. Con equipos en rachas ascendentes y otros que buscan reivindicarse, la conformación de los grupos será determinante en el camino hacia la gran final del fútbol colombiano.