Unión Magdalena vs Deportes Tolima: partido en vivo por la fecha 18 de Liga Betplay 2025-2
Unión Magdalena se enfrenta a Deportes Tolima, en Liga Betplay 2025-2
Unión Magdalena se enfrenta a Deportes Tolima por Liga Betplay 2025-2 este 30 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Unión Magdalena vs Deportes Tolima: número de goles marcados y partidos jugados
