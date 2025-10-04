Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 16:10
Unión Magdalena vs Rionegro Águilas: partido en vivo por la fecha 14 de Liga Betplay 2025-2
Unión Magdalena se enfrenta a Rionegro Águilas, en Liga Betplay 2025-2
Unión Magdalena se enfrenta a Rionegro Águilas por Liga Betplay 2025-2 este 04 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Unión Magdalena vs Rionegro Águilas: número de goles marcados y partidos jugados
