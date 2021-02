Enrique Camacho le respondió al médico de Boca por el caso de Andrés Román

Luego que en Boca Juniors hayan determinado que Andrés Felipe Román no podía superar los exámenes médicos para jugar en el ‘xeneize’ por unas anomalías cardíacas en su organismo, el jugador debió volver a Bogotpa y dejar en Argentina sus ilusiones a la espera de una evolución y evaluación que le permita seguir jugando fútbol.

La polémica creció luego que Guillermo Bortman, cardiólogo y jefe del departamento médico de Boca Juniors, señalara que su enfermedad es genética y hasta un practicante de cardiología podía detectarla. Ante eso, el presidente de Millonarios dio su respuesta y protegió al jugador.

Lea también: Adrián Ramos se lesionó en su rodilla y no jugará el clásico Nacional vs América

Enrique Camacho acudió al aeropuerto El Dorado junto con el cuerpo técnico y los jugadores de Millonarios para recibir al jugador y allí cruzó algunas palabras con los medios de comunicación: "Se presentó todo el equipo, todo el cuerpo técnico, a acompañar al jugador, le damos toda nuestra solidaridad. Obviamente, haremos una serie de exámenes médicos de rigor, con la más avanzada tecnología que existan en los aspectos cardiovasculares, para revisar las cosas y luego saber qué ocurre".

"Yo no sé qué le detectaron en Boca Juniors, simplemente señalaron que no había aprobado los exámenes médicos, pero no conocemos ninguna razón científica, ni técnica concreta, que nos haya enviado Boca. Todavía no hemos recibido ni siquiera exámenes, ni nada que nos permita saber qué ocurrió. Nosotros no tenemos ningún parte médico", agregó con molestia el directivo.

De interés: Pasegol de James, victoria del Everton y fin de una ‘maldición’ ante Liverpool

Y explicó: "Los exámenes inician a partir de mañana. Me parece que hay que tener el respeto por el paciente, porque uno no puede suponer nada antes de que se hagan los exámenes".