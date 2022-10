"Entramos en una zona de mediocridad, no jugamos a nada": Comesaña criticó el partido de Junior

las declaraciones de Julio Comesaña tras la derrota de Junior mostraron el descontento del técnico uruguayo en el partido ante Unión Magdalena. El jefe del banquillo rojo se mostró bastante disgustado por el mal juego que tuvo su equipo en un duelo que pudo haber sido determinante para la clasificación a cuadrangulares.

Después de que el equipo barranquillero solo lograra sumar un punto y perdiera la chance de meterse a los ocho a Julio le quedaron sensaciones de que al equipo le faltó concentración. El DT uruguayo crítico el despliegue de sus dirigidos en el arranque del compromiso ante el onceno samario.

El inicio del partido: “Uno conoce la debilidades y fortalezas de uno, pero cuando pasan cosas como en los primeros 25 minutos no me gusta. Cuando entramos en una zona de mediocridad, estamos jugando a nada. Éramos muy lentos y estáticos. Esos primeros 25 minutos me decepcionan, ya después las cosas cambiaron. La entrada de Rossi nos dio claridad en la salida. El segundo tiempo fue más acorde a un equipo que quiere ganar”.

Cosas por cambiar: “Hay cosas que son de trabajo. Pero yo decirle a los jugadores a donde tiene que pasarla, donde moverse… eso no existe. Pasan tantas cosas en la cancha y ellos toman decisiones porque el juego se trata de eso. Yo miro la intención del equipo, si juegan con determinación o no. Yo les tengo cariño y quiero que salgan adelante pero a veces me genera impotencia”.

La importancia del resultado: “Uno debe aceptar que el rival trabaja. Hay que analizar qué tenemos que mejorar y nada más. Hicimos el esfuerzo, por momentos bien. Si los hinchas se fueron para la casa masticando bronca, los entendemos. Estamos igual. Mañana sale el sol. Hoy sumamos. No somos el Manchester City pero tampoco el Agapito Fútbol Club. Yo no me engaño y conozco nuestra realidad”.

Oficio de los delanteros: “Tenemos un creador de juego que es Sambueza y lo veo cumpliendo. Está Cariaco que es desequilibrante pero no es un armador. Diría que es un delantero. Y para poner a Rossi para que saque limpio el balón tengo que sacar a algún extranjero. Son cosas que mortifican pero es lo que tenemos. Los delanteros deben estar más atentos, hoy hubo balones para resolver. Debemos aceptar las limitaciones”.

Por ahora, Junior espera por sumar en las próximas fechas. El equipo barranquillero tiene un calendario más amable que muchos de sus rivales por la clasificación y podría llegar al número mágico para meterse en los cuadrangulares.