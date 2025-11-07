Actualizado:
Vie, 07/11/2025 - 08:17
Entrenador con pasado en Nacional habría sido ofrecido en Santa Fe
Un técnico extranjero con mucho recorrido internacional sería una de las opciones del conjunto cardenal.
Santa Fe sigue en búsqueda de su nuevo entrenador, tras la salida de Jorge Bava del equipo cardenal el que ha estado al mando del equipo profesional es Francisco "Pacho" López, que si bien no ha obtenido malos resultados en sus dos etapas como interino del equipo no es opción para mantenerse en el cargo.
Pues ahora sale información de un nuevo entrenador que habría sido ofrecido al equipo, un técnico con experiencia, títulos y mucho rodaje internacional.
Ex Atlético Nacional y subcampeón de Libertadores
Según contó Eduardo Luis en un programa de Win Sports el entrenador elegido sería nada más y nada menos que Jorge Almirón, el entrenador argentino que es recordado sobre todo por su paso en Lanús, su etapa más ganadora y por su paso en Nacional entre enero y octubre de 2018. El exjugador que durante su etapa en activo jugó más que nada en México ha tenido una carrera como entrenador extensa en muchos países, destacando España con el Elche, o Argentina con Boca y Lanús.
Ahora todo parece indicar que es uno de los 4 entrenadores que mencionó Eduardo Méndez con los que había tenido contacto, recordemos que en las últimas horas se hizo viral la idea de que Cesar Farías sería el nuevo entrenador de los cardenales pero en conversación con Deportes RCN el mismo presidente lo desmintió asegurando que no ha cerrado ningún acuerdo con algún entrenador.
Santa Fe a concentrarse en su clasificación
El equipo cardenal estuvo prácticamente todo el semestre metido entre los ocho mejores, pero los malos resultados le pasaron factura y salió complicándose y mucho. En este momento Santa Fe es décimo a solo un punto del octavo, pero el equipo rojo de la capital no depende de si mismo para meterse ya que después de la victoria de América no le basta con imponerse a Alianza y Cali en sus últimos dos partidos.
