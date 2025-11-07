Entrenador con pasado en Nacional habría sido ofrecido en Santa Fe

Ex Atlético Nacional y subcampeón de Libertadores

Según contó Eduardo Luis en un programa de Win Sports el entrenador elegido sería nada más y nada menos que Jorge Almirón, el entrenador argentino que es recordado sobre todo por su paso en Lanús, su etapa más ganadora y por su paso en Nacional entre enero y octubre de 2018. El exjugador que durante su etapa en activo jugó más que nada en México ha tenido una carrera como entrenador extensa en muchos países, destacando España con el Elche, o Argentina con Boca y Lanús.

Ahora todo parece indicar que es uno de los 4 entrenadores que mencionó Eduardo Méndez con los que había tenido contacto, recordemos que en las últimas horas se hizo viral la idea de que Cesar Farías sería el nuevo entrenador de los cardenales pero en conversación con Deportes RCN el mismo presidente lo desmintió asegurando que no ha cerrado ningún acuerdo con algún entrenador.