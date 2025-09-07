Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 13:17
ENVIGADO vs ÁGUILAS DORADAS EN VIVO 7 de septiembre: Hora y canal para ver Liga Betplay
Partido por la fecha 10 de la liga Betplay entre Envigado y Águilas Doradas
La fecha 10 de la liga Betplay trae el partido de Envigado frente Águilas en donde la cantera de héroes busca seguir su buena racha y sumar puntos que lo alejen del descenso.
El equipo local será Envigado que viene de ganarle 1-0 a Millonarios por Copa, el equipo dirigido por Andrés Orozco tiene una intensa pelea por salir de los puestos de descenso donde está en la posición 19. Envigado busca repetir lo hecho en copa y hacerse con los tres puntos cosa que no consigue en liga desde el 14 de agosto cuando se impuso 1 a 0 frente a Deportivo Pasto.
Por el otro lado está Águilas Doradas, el equipo de Pablo de Muner viene en una muy mala racha, está penúltimo en liga, solo por encima de América con 7 puntos. Con solo una victoria en este semestre, el equipo busca volver a enderezar el camino y porque no soñar con la clasificación. Con 14 goles recibidos y solo 9 anotados, muestran una debilidad defensiva muy grande siendo uno de los equipos que más reciben en toda la liga.
Cuando y donde ver el partido
El partido se disputará el 7 de septiembre de 2025 y se podrá ver por la señal en vivo de Win Play, Win Sports + y Win Sports.
Fuente
Antena 2