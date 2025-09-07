ENVIGADO vs ÁGUILAS DORADAS EN VIVO 7 de septiembre: Hora y canal para ver Liga Betplay

El equipo local será Envigado que viene de ganarle 1-0 a Millonarios por Copa, el equipo dirigido por Andrés Orozco tiene una intensa pelea por salir de los puestos de descenso donde está en la posición 19. Envigado busca repetir lo hecho en copa y hacerse con los tres puntos cosa que no consigue en liga desde el 14 de agosto cuando se impuso 1 a 0 frente a Deportivo Pasto.

Por el otro lado está Águilas Doradas, el equipo de Pablo de Muner viene en una muy mala racha, está penúltimo en liga, solo por encima de América con 7 puntos. Con solo una victoria en este semestre, el equipo busca volver a enderezar el camino y porque no soñar con la clasificación. Con 14 goles recibidos y solo 9 anotados, muestran una debilidad defensiva muy grande siendo uno de los equipos que más reciben en toda la liga.