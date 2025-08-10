Cargando contenido

Liga Betplay
Actualizado:
Dom, 10/08/2025 - 12:43

Envigado vs Junior EN VIVO 10 de agosto: cómo ver Liga BetPlay 2025-II

En el inicio de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2025-II se vivieron grandes espectáculos deportivos con varias sorpresas en los resultados, tal como el empate entre Millonarios y Cali en el Estadio El Campín, pero ahora llega el momento de darle finalmente el protagonismo a Envigado y Junior de Barranquilla. 

Envigado será el encargado de auspiciar como local en esta nueva oportunidad y está obligado a sumar de a tres puntos, ya que su arranque en la liga no ha sido el mejor y está en el puesto 12 de la tabla de posiciones, aunque llega con un golpe anímico importante luego de tres partidos sin conocer la derrota. 

Mientras que por el lado de Junior las expectativas son bastante altas para lo que llegará a ser su sexto partido de la competencia, ya que ha conseguido una destacada racha de cinco partidos en los que no ha caído y que lo dejan como líder de la liga con 13 puntos. 

Siga Envigado vs Junior EN VIVO el 10 de agosto: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Envigado y Junior se jugará en el Estadio Polideportivo Sur a partir de las 15:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 17:00 horas. 

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva jornada de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports+ y Win Play. Además también podrá seguirla por medio de Antena 2. 

