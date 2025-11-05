Envigado vs Millonarios cambió de horario, ¿por qué?

El partido entre Envigado FC y Millonarios, correspondiente a la fecha 19 de la Liga Betplay 2025-II, tuvo un cambio de horario de último momento. El encuentro, que estaba programado inicialmente para este viernes 7 de noviembre a las 4:00 de la tarde, se adelantará media hora y comenzará a las 3:30 p. m.

Puede leer: Programación de la fecha 19 de Liga Betplay 2025-II

El motivo principal del ajuste radica en que el Polideportivo Sur de Envigado no cuenta actualmente con el sistema de luminarias activas, por lo que el encuentro debía disputarse con suficiente luz natural. Así lo confirmó Millonarios en una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), ya que la Dimayor no comunicó oficialmente la modificación en su sitio web ni en sus canales oficiales.

El cambio de horario generó algunos comentarios entre los aficionados, pues lo consideraron una nueva "Dimayorada". Sin embargo, la decisión busca garantizar la correcta visibilidad y seguridad durante el desarrollo del partido.

Este encuentro marcará el inicio de una jornada clave del campeonato, en la que se definirán los dos últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales. Millonarios llega con una remota posibilidad de avanzar, pero necesita ganar y esperar una combinación de resultados favorables.