Envigado vs Millonarios cambió de horario, ¿por qué?
El encuentro entre Naranjas y Embajadores se disputará en el estadio Polideportivo Sur.
El partido entre Envigado FC y Millonarios, correspondiente a la fecha 19 de la Liga Betplay 2025-II, tuvo un cambio de horario de último momento. El encuentro, que estaba programado inicialmente para este viernes 7 de noviembre a las 4:00 de la tarde, se adelantará media hora y comenzará a las 3:30 p. m.
El motivo principal del ajuste radica en que el Polideportivo Sur de Envigado no cuenta actualmente con el sistema de luminarias activas, por lo que el encuentro debía disputarse con suficiente luz natural. Así lo confirmó Millonarios en una publicación en su cuenta oficial de X (antes Twitter), ya que la Dimayor no comunicó oficialmente la modificación en su sitio web ni en sus canales oficiales.
El cambio de horario generó algunos comentarios entre los aficionados, pues lo consideraron una nueva "Dimayorada". Sin embargo, la decisión busca garantizar la correcta visibilidad y seguridad durante el desarrollo del partido.
Este encuentro marcará el inicio de una jornada clave del campeonato, en la que se definirán los dos últimos clasificados a los cuadrangulares semifinales. Millonarios llega con una remota posibilidad de avanzar, pero necesita ganar y esperar una combinación de resultados favorables.
El cuadro dirigido por Hernán Torres suma 22 puntos y se ubica en la decimotercera posición con una diferencia de gol de -4. Su rendimiento irregular a lo largo del semestre lo tiene al borde de la eliminación, aunque la plantilla ha manifestado que saldrá a buscar los tres puntos con orgullo y compromiso.
Por su parte, Envigado FC, que ya consumó su descenso a la segunda división, afrontará el encuentro con un plantel joven, buscando cerrar su participación con una victoria ante uno de los equipos más históricos del fútbol colombiano. Actualmente es decimoctavo con 16 unidades.
Los partidos del viernes 7 de noviembre por Liga Betplay
Este cambio de horario NO afecta la programación televisiva de la fecha 19, pues el duelo abrirá oficialmente la jornada del viernes. Posteriormente se disputarán los juegos Pereira vs Medellín y Tolima vs Llaneros, que completan el calendario del día.
La fecha 19 debía jugarse el fin de semana anterior, pero la Dimayor la postergó debido a los ajustes derivados del aplazamiento del partido entre Chicó y América, lo que alteró la planificación general del campeonato. Ahora, el torneo entra en su recta final con la expectativa de definir a los ocho clasificados a los cuadrangulares semifinales.
