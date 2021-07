Envigado vs Nacional: se conoció la decisión sobre la presencia de hinchas

En el estadio Polideportivo Sur se jugará el encuentro entre Envigado y Atlético Nacional, donde ambos equipos buscarán quedarse con los primeros tres puntos de la Liga Betplay. Aunque poco a poco se están volviendo a ver los hinchas en los estadios del país como fue el caso del partido entre Medellín y Águilas Doradas, el cuadro ‘naranja’ hizo la petición para ver si era posible que ellos también tuvieran sus seguidores en el partido inaugural, por lo que tuvo una respuesta ante su solicitud.

Según el club antioqueño, la Secretaría de Salud del municipio junto al INDER de Envigado les manifestaron que su petición fue rechazada debido a la ocupación de la UCI de del departamento y el porcentaje de vacunación.

“Tomando en cuenta las recomendaciones del Ministerio de Salud y el Gobierno nacional frente al ingreso de público a los partidos de la Liga BetPlay 2021 II, la Alcaldía de Envigado en conjunto con la secretaria de salud del municipio, el INDER Envigado y nuestra institución, amparados en la resolución #777 del 2 de junio de 2021, ha decidido que por la ocupación UCI del departamento y el porcentaje de vacunación de nuestro municipio, cifras que no alcanzan las determinadas en la resolución, NO se permitirá el ingreso de público para el partido del domingo 18 de julio, valido por la fecha #1 de Liga Betplay entre Envigado FC vs Atlético Nacional”, fue el comunicado emitido por parte del club que hará las veces de local.

A pesar de la negativa respuesta, el equipo ‘naranja’ resaltó que se está “trabajando para que el regreso de público a nuestro Polideportivo Sur sea lo más pronto posible, brindando todas las medidas de bioseguridad priorizando la vida”.

