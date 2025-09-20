Equidad vs Cali EN VIVO 20 de septiembre: cómo ver Liga BetPlay

Los encargados de inaugurar una nueva fecha de la Liga BetPlay serán Equidad vs Cali, dos escuadras que llegan con un presente deportivo regular y con la obligación de sumar de a tres unidades para ascender en la tabla de posiciones.

La Equidad tendrá la oportunidad de auspiciar como local y llega a este enfrentamiento con la necesidad de hacer valer su presencia en el Estadio de Techo para regresar a la victoria, ya que lleva cuatro jornadas en las que no suma de a tres puntos.

Mientras que Cali, bajo el mando de Alberto Gamero, ha venido subiendo su nivel deportivo y se encuentra bastante cerca de ingresar en los lugares de los equipos clasificados a los cuadrangulares. Si logra vencer al cuadro bogotano concretaría 17 puntos, los mismos de Nacional, el cual se ubica en la séptima casilla.

El compromiso se jugará en el Estadio de Techo a partir de las 20:30 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 22:30 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.