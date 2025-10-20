Llega a su final la fecha 16 de la Liga BetPlay, en donde las dos escuadras protagonistas serán La Equidad y Deportes Tolima, las cuales llegan con un presente deportivo bastante diferente y con la obligación de sumar un resultado positivo en el Estadio de Techo.

Equidad llega a enfrentamiento auspiciando como local, pero con una temporada para el olvido al estar ubicado en la casilla 20 con tan solo 11 unidades y llegando con una aplastante derrota frente a América.

Mientras que Tolima, bajo el mando de Lucas González en la Liga BetPlay, ha venido ascendiendo, se encuentra en la séptima casilla, pero para este duelo ante los 'aseguradores' deberá sumar de a tres unidades si quiere confirmar su clasificación a la siguiente instancia.

Siga La Equidad vs Tolima EN VIVO 20 de octubre: hora y canal para ver Liga BetPlay

El compromiso entre Equidad vs Tolima se jugará en el Estadio de Techo a partir de las 18:00 hora Colombia, Perú y Ecuador. Mientras que desde Argentina, Uruguay y Brasil se comenzará a transmitir desde las 20:00 horas.

En cuanto a la respectiva transmisión de esta nueva instancia de la Liga BetPlay, se podrá ver a través de Win Sports +, pero también lo podrá seguir por Antena 2.