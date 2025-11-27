Cargando contenido

Balón de Liga BetPlay
Equipos del cuadrangular B en la Liga BetPlay 2025-II
Liga Betplay
Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 18:32

Liga Betplay: tres jugadores salen de un equipo en plenos cuadrangulares

La institución lanzó un comunicado explicando la desvinculación de los jugadores.

Ha concluido la fecha 3 en el cuadrangular B de la presente Liga BetPlay, donde se presentaron resultados sorpresivos en los partidos, pues Independiente Santa Fe perdió de local 2-1 ante Tolima y el conjunto de Fortaleza dio el golpe ante Bucaramanga y ganó también de visitante por 2-1. 

El grupo quedó comandado por el conjunto ‘Pijao’, que con 7 puntos lidera la zona con 3 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Atlético Bucaramanga, mientras que Santa Fe y el equipo de ‘Los Amix’ tienen 3 unidades y se ubican tercero y cuarto, respectivamente. 

Bucaramanga anunció la salida de tres jugadores tras la derrota ante Fortaleza 

El equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez, que no tuvo una buena labor defensiva ante Fortaleza y terminó perdiendo 2-1 el partido disputado en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, anunció la salida de tres de sus jugadores tras la dolorosa derrota. 

En un inesperado comunicado, el conjunto ‘Leopardo’ dio a conocer que Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga y Bayron Duarte han sido desvinculados de la institución y a partir de la fecha no hacen parte del Atlético Bucaramanga, añadiendo que la decisión obedece a "orientaciones internas del club tomadas para ajustar el proyecto deportivo y fortalecer el rendimiento del equipo de cara a los retos que se avecinan". 

Uno de ellos rescindió su contrato para jugar en la Liga MX 

El lateral derecho de apenas 22 años, Bayron Duarte, fue noticia hace un par de días luego de conocerse el acuerdo al que había llegado con el Club Querétaro de México, una transferencia que va tomando lugar tras su salida oficial del Atlético Bucaramanga, futbolista que en la presente Liga BetPlay alcanzó a disputar 16 partidos y ofrecer 2 asistencias. 

Por otro lado, el periodista Mariano Olsen anticipa que no solo estos tres jugadores saldrán del equipo ‘Leopardo’, pues se espera que el mediocampista argentino Diego Chávez también rescinde su contrato que vence el próximo 20 de diciembre. 

