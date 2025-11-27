Actualizado:
Jue, 27/11/2025 - 18:32
Liga Betplay: tres jugadores salen de un equipo en plenos cuadrangulares
La institución lanzó un comunicado explicando la desvinculación de los jugadores.
Ha concluido la fecha 3 en el cuadrangular B de la presente Liga BetPlay, donde se presentaron resultados sorpresivos en los partidos, pues Independiente Santa Fe perdió de local 2-1 ante Tolima y el conjunto de Fortaleza dio el golpe ante Bucaramanga y ganó también de visitante por 2-1.
El grupo quedó comandado por el conjunto ‘Pijao’, que con 7 puntos lidera la zona con 3 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Atlético Bucaramanga, mientras que Santa Fe y el equipo de ‘Los Amix’ tienen 3 unidades y se ubican tercero y cuarto, respectivamente.
Bucaramanga anunció la salida de tres jugadores tras la derrota ante Fortaleza
El equipo dirigido por el técnico Leonel Álvarez, que no tuvo una buena labor defensiva ante Fortaleza y terminó perdiendo 2-1 el partido disputado en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga, anunció la salida de tres de sus jugadores tras la dolorosa derrota.
En un inesperado comunicado, el conjunto ‘Leopardo’ dio a conocer que Nicolás Hernández, Alejandro Artunduaga y Bayron Duarte han sido desvinculados de la institución y a partir de la fecha no hacen parte del Atlético Bucaramanga, añadiendo que la decisión obedece a "orientaciones internas del club tomadas para ajustar el proyecto deportivo y fortalecer el rendimiento del equipo de cara a los retos que se avecinan".
El @ABucaramanga negocia las salidas anticipadas de DIEGO CHÁVEZ, ALEJANDRO ARTUNDUAGA Y NICOLÁS HERNÁNDEZ.— Mariano Olsen (@olsendeportes) November 27, 2025
BAYRON DUARTE rescindirá hoy su contrato para incorporarse a @ClubQueretaro pic.twitter.com/pWzS3B3eky
Uno de ellos rescindió su contrato para jugar en la Liga MX
El lateral derecho de apenas 22 años, Bayron Duarte, fue noticia hace un par de días luego de conocerse el acuerdo al que había llegado con el Club Querétaro de México, una transferencia que va tomando lugar tras su salida oficial del Atlético Bucaramanga, futbolista que en la presente Liga BetPlay alcanzó a disputar 16 partidos y ofrecer 2 asistencias.
Por otro lado, el periodista Mariano Olsen anticipa que no solo estos tres jugadores saldrán del equipo ‘Leopardo’, pues se espera que el mediocampista argentino Diego Chávez también rescinde su contrato que vence el próximo 20 de diciembre.
Antena 2