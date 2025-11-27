Liga Betplay: tres jugadores salen de un equipo en plenos cuadrangulares

Ha concluido la fecha 3 en el cuadrangular B de la presente Liga BetPlay, donde se presentaron resultados sorpresivos en los partidos, pues Independiente Santa Fe perdió de local 2-1 ante Tolima y el conjunto de Fortaleza dio el golpe ante Bucaramanga y ganó también de visitante por 2-1.

El grupo quedó comandado por el conjunto ‘Pijao’, que con 7 puntos lidera la zona con 3 puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el Atlético Bucaramanga, mientras que Santa Fe y el equipo de ‘Los Amix’ tienen 3 unidades y se ubican tercero y cuarto, respectivamente.

