Actualizado:
Jue, 06/11/2025 - 11:31
Equipo bogotano está muy cerca de tener nuevo entrenador extranjero
Uno de los equipos de la capital estaría ultimando detalles para contratar a su nuevo entrenador.
Este semestre ha sido uno bastante complicado para los equipos de la capital, a excepción de Fortaleza, los otros tres equipos, Millonarios, Santa Fe y La Equidad, han sufrido y en este momento "los amix" son los únicos dentro del grupo de los ocho. Además del debacle futbolístico los equipos bogotanos también han cambiado sus cuerpos técnicos y ahora todo parece indicar que uno estaría muy cerca de confirmar a su nuevo entrenador.
La Equidad muy cerca de un entrenador extranjero
Según informa Mariano Olsen, Ricardo Valiño estaría ultimando detalles para convertirse en el nuevo director técnico de La Equidad, el equipo bogotano necesita un cambio de aires sobre todo pensando que en el arranque del otro semestre el equipo de la capital va a arrancar realmente complicado con el descenso después de varias temporadas muy flojas en la primera categoría de la Liga Betplay.
Valiño es un entrenador argentino que viene de dirigir en las categorías inferiores de Venezuela entre 2023 y 2025, dirigió las selecciones sub 17, sub 20 y sub 23. El entrenador ha sido parte fundamental del crecimiento de las selecciones venezolanas en sí y con eso despertó el interés no solo de La Equidad sino también de equipos en el extranjero que ya le habrían hecho propuestas.
Así todo parezca indicar que el argentino será el entrenador, el equipo ha mantenido contacto con dos entrenadores más, también del extranjero.
Un semestre muy difícil para La Equidad
El equipo de la capital en este momento está último en la tabla de posiciones con solo 11 puntos de 54 posibles, producto de 2 victorias, 5 empates y 11 derrotas , una temporada muy gris para un equipo que viene acumulando ya varias de estas.
Para sus últimos dos partidos La Equidad deberá enfrentar a Bucaramanga y Pereira y ya después de eso planificar lo que será un año en el que si o si necesitan resultados si no quieren empezar en la B el año 2027.
Fuente
Antena 2