Equipo bogotano está muy cerca de tener nuevo entrenador extranjero

La Equidad muy cerca de un entrenador extranjero

Según informa Mariano Olsen, Ricardo Valiño estaría ultimando detalles para convertirse en el nuevo director técnico de La Equidad, el equipo bogotano necesita un cambio de aires sobre todo pensando que en el arranque del otro semestre el equipo de la capital va a arrancar realmente complicado con el descenso después de varias temporadas muy flojas en la primera categoría de la Liga Betplay.

Valiño es un entrenador argentino que viene de dirigir en las categorías inferiores de Venezuela entre 2023 y 2025, dirigió las selecciones sub 17, sub 20 y sub 23. El entrenador ha sido parte fundamental del crecimiento de las selecciones venezolanas en sí y con eso despertó el interés no solo de La Equidad sino también de equipos en el extranjero que ya le habrían hecho propuestas.

Así todo parezca indicar que el argentino será el entrenador, el equipo ha mantenido contacto con dos entrenadores más, también del extranjero.