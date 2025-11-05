Actualizado:
Mié, 05/11/2025 - 10:01
Equipo colombiano le "robaría" dos jugadores a Millonarios
Un equipo del FPC estaría interesado en dos defensores de Millonarios.
Millonarios está por terminar de firmar su peor semestre de Liga Betplay de los últimos años, con dos fechas por jugar está prácticamente eliminado, necesita un milagro para meterse y vive una crisis interna por la mala gestión de la dirigencia sobre todo en cuanto a fichajes en los últimos años. Sin embargo, a pesar de la mala temporada todo parece indicar que sus jugadores igualmente generarían interés en otros equipos de la liga colombiana, en este caso son dos defensores que podrían terminar jugando en el mismo equipo.
Tolima sería el equipo interesado
Según distintos rumores sobre el mercado de fichajes del futbol profesional colombiano, el Deportes Tolima estaría interesado en hacerse con los servicios de dos defensores actuales del equipo embajador pensando en mejorar su plantilla para el 2026, los dos nombres serían los de Juan Pablo Vargas quien ya tuvo un ciclo en el equipo pijao y Jhoan Hernández, el juvenil que dejó muy buenas sensaciones cuando empezó a jugar con Millonarios pero que después dejó de tener minutos.
Ambos jugadores terminan contrato en diciembre de 2026 y el conjunto azul no vería con malos ojos una venta en este mercado para sacarle ganancias, sin embargo, el regreso del defensor tico sería complicado debido a que cuando salió del equipo no terminó de la mejor manera con los dirigentes.
Vargas busca salida
Si bien es cierto que el central encontró su mejor forma en Millonarios, todo parecería indicar que el ciclo está cumplido, desde el club buscan liberar cupo de extranjeros y el jugador figura como opción y el mismo defensor necesita salir para buscar minutos ya que pretende jugar el Mundial 2026 con Costa Rica, selección a la que habitualmente lo llaman.
Fuente
Antena 2