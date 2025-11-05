Equipo colombiano le "robaría" dos jugadores a Millonarios

Tolima sería el equipo interesado

Según distintos rumores sobre el mercado de fichajes del futbol profesional colombiano, el Deportes Tolima estaría interesado en hacerse con los servicios de dos defensores actuales del equipo embajador pensando en mejorar su plantilla para el 2026, los dos nombres serían los de Juan Pablo Vargas quien ya tuvo un ciclo en el equipo pijao y Jhoan Hernández, el juvenil que dejó muy buenas sensaciones cuando empezó a jugar con Millonarios pero que después dejó de tener minutos.

Ambos jugadores terminan contrato en diciembre de 2026 y el conjunto azul no vería con malos ojos una venta en este mercado para sacarle ganancias, sin embargo, el regreso del defensor tico sería complicado debido a que cuando salió del equipo no terminó de la mejor manera con los dirigentes.