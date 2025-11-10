Actualizado:
Equipo de la Liga Betplay anunció que deja de existir
El club invitó a sus hinchas a la que será su despedida: "El cierre de una historia", escribió.
El Club Deportivo La Equidad anunció oficialmente su despedida del fútbol profesional colombiano, marcando el final de una etapa de casi dos décadas en la primera división. A partir de 2026, el equipo capitalino iniciará una nueva era bajo otro nombre y una estructura completamente renovada.
¿Cuál es el nuevo nombre de La Equidad?
Con la llegada de nuevos dueños, el proyecto deportivo sufrirá una reestructuración total, que incluirá cambio de nombre, escudo y colores. Se prevé que, desde enero del próximo año, el club pase a llamarse Internacional de Bogotá, en busca de una identidad más moderna y competitiva.
A través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), La Equidad invitó a los hinchas a acompañar al equipo en su último partido con ese nombre, que se jugará el miércoles 12 de noviembre ante Deportivo Pereira, en el estadio de Techo, por la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II.
El post señaló: “Acompaña a La Equidad en su último partido. Este miércoles vivimos juntos el cierre de una historia que marcó al fútbol colombiano. Ven al estadio, vístete de verde y hagamos de esta despedida un recuerdo eterno”.
La despedida llega en un momento difícil para la institución, que cierra la temporada como el peor equipo del año. En la tabla de reclasificación, La Equidad es último con 21 puntos en 39 partidos disputados, reflejo de una campaña irregular.
El club bogotano ascendió a la Primera División en 2007, y desde entonces logró posicionarse como uno de los proyectos más estables del fútbol colombiano durante varios años, destacándose por su orden institucional y su enfoque en el juego táctico.
Palmarés de La Equidad en el profesionalismo
A lo largo de su historia en la máxima categoría, La Equidad fue tres veces subcampeón de liga (2007-II, 2010-I y 2011-I) y campeón de la Copa Colombia 2008, cuando el torneo era patrocinado por Postobón.
La transformación hacia Internacional de Bogotá representa el cierre de un ciclo para el club asegurador y el inicio de una nueva etapa, que buscará devolverle el protagonismo que tuvo en algunos tramos de su historia en el profesionalismo.
Acompaña a La Equidad en su último partido. 🏆— Club Deportivo La Equidad (@Equidadfutbol) November 10, 2025
Este miércoles vivimos juntos el cierre de una historia que marcó al fútbol colombiano.
Ven al estadio, vístete de verde y hagamos de esta despedida un recuerdo eterno. ⚽https://t.co/Tk6ratXMce pic.twitter.com/3mRV6RRe2t
