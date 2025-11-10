Equipo de la Liga Betplay anunció que deja de existir

El Club Deportivo La Equidad anunció oficialmente su despedida del fútbol profesional colombiano, marcando el final de una etapa de casi dos décadas en la primera división. A partir de 2026, el equipo capitalino iniciará una nueva era bajo otro nombre y una estructura completamente renovada.

¿Cuál es el nuevo nombre de La Equidad?

Con la llegada de nuevos dueños, el proyecto deportivo sufrirá una reestructuración total, que incluirá cambio de nombre, escudo y colores. Se prevé que, desde enero del próximo año, el club pase a llamarse Internacional de Bogotá, en busca de una identidad más moderna y competitiva.

A través de un emotivo mensaje en su cuenta oficial de X (antes Twitter), La Equidad invitó a los hinchas a acompañar al equipo en su último partido con ese nombre, que se jugará el miércoles 12 de noviembre ante Deportivo Pereira, en el estadio de Techo, por la fecha 20 de la Liga Betplay 2025-II.

El post señaló: “Acompaña a La Equidad en su último partido. Este miércoles vivimos juntos el cierre de una historia que marcó al fútbol colombiano. Ven al estadio, vístete de verde y hagamos de esta despedida un recuerdo eterno”.