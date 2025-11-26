Equipo de la Liga BetPlay arranca el 2026 sin entrenador

Quedan todavía varias cosas por definir en la Liga BetPlay 2025-II con los cuadrangulares disputándose y con la final a la vuelta de la esquina. Sin embargo, ya hay otros clubes que empiezan a preparar lo que será el 2026 con la pretemporada, los fichajes que vendrán y con novedades dentro del cuerpo técnico que compondrán las distintas instituciones.

Dentro de la competencia del siguiente año, ya hay novedades con respecto a los entrenadores de cada club. En Llaneros se confirmó la renovación de José Luis García, Hernán Torres fue ratificado en Millonarios, mientras que Deportivo Pasto tendrá a Jonathan Risueño como el nuevo director técnico. También se espera que Santa Fe informe la llegada de Pablo Repetto que ya tendría todo listo.

En ese sentido, el mismo Jonathan Risueño, que seguramente llegará al Deportivo Pasto a falta de oficialización por parte del club, envió un comunicado dando a conocer que no seguirá en Águilas Doradas para la siguiente temporada. Una noticia curiosa, dado que el elenco dorado estaba muy cerca de sellar la clasificación.

EL COMUNICADO DE JONATHAN RISUEÑO OFICIALIZANDO SU SALIDA

Águilas Doradas estuvo a pocas unidades de meterse dentro de los cuadrangulares y, cuando se esperaba la continuidad del entrenador español, Jonathan Risueño empezó a rumorearse su desvinculación y su firma con el Deportivo Pasto que se quedó sin director técnico.

Con el interinato de René Rosero, buscaban al mejor perfil para volver a ser protagonistas. Por medio de un comunicado, el español explicó que, “la decisión no ha sido nada sencilla, pero soy un hombre de palabra. No es fácil para mí dejar un Club donde me he sentido muy feliz, valorado y respetado en todo momento. Un Club que me ha brindado la oportunidad de dirigir por primera vez en Primera División. Estaré eternamente agradecido.

Llegué a Águilas Doradas en mitad de un semestre con dificultades a nivel de resultados deportivos, con el objetivo de ayudarles a volver a ser un equipo ganador como siempre lo fueron y lo serán, pero sobre todo a implementar una metodología de entrenamiento asociativa y vertical que nos permitiera volver a competir con los mejores. También con el objetivo de fomentar una manera de trabajar y gestionar el día a día y, sobre todo, de mostrarme y que me conocieran como persona, además de como entrenador. Y, asimismo, de ayudar a los jóvenes talentos de una gran cantera liderada con éxito y pasión por una gran persona y profesional como es Fernando Montoya.

Me marcho con la satisfacción de haber contribuido a construir en poco tiempo un equipo ganador. De haber podido potenciar rendimiento individual de jugadores y trabajar con los más jóvenes su crecimiento deportivo. No obstante, marcho también con la espina de no haber podido entrar en cuadrangulares finales; algo que este grupo humano se merecía.

Pero sobre todo marcho agradecido con Dios de haber podido ser feliz en el día a día junto a este gran grupo de jugadores, cuerpo técnico, empleados y propietario del Club. Y lo hemos conseguido gracias al trabajo, a la insistencia, al empeño, a la familia que desde el primer momento se instauró en el vestuario y a la unión que existió en todo momento con la propiedad y cada uno de los empleados del Club.

Quiero agradecer su fútbol y su esfuerzo a cada uno de los jugadores que pude entrenar en este proceso. Quiero a su vez ensalzar la predisposición que tuvieron desde el inicio al trabajo y el respeto hacia mi persona que ha existido, también con cuerpo técnico, prensa, fisios, utileros, médico... y todo el personal del Club.

Agradecer a la familia Salazar, en especial a Don Fernando Salazar, la oportunidad que me dio de poder entrenar por primera vez en Primera División, su respeto en todo momento a mi trabajo, las facilidades para poder realizar el mismo y la estabilidad para poder estar a gusto tan lejos de mi casa.

Me llevo la felicidad de haber podido conocer a una persona con pasión, que lucha día a día por construir un equipo mejor, con unos grandes valores humanos y que siempre me ha ayudado en todo momento. Un buen ser humano del cual he aprendido mucho. Me llevo un amigo. ¡Gracias! Esta experiencia quedará para siempre en mi corazón. Desearé siempre lo mejor a Águilas Doradas y a toda su gente. Ojalá algún día poder reencontrarnos. Para siempre, ¡un Águila Dorada!”