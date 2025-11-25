Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 16:56
Equipo de la Liga Betplay cambiaría de sede y jugaría en Cartagena
RCN Radio conoció sobre tres equipos que negociarían con la Alcaldía para oficiar como local en esa ciudad.
Cartagena podría volver a tener fútbol de primera división en 2026. Aunque el plan inicial era conseguir el ascenso de Real Cartagena, las autoridades locales ahora exploran una vía alternativa: traer a la ciudad un equipo ya perteneciente a la Liga Betplay.
Puede leer: Didier Moreno sería nuevo jugador de un 'grande' de la Liga Betplay
En los últimos años, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar invirtieron recursos importantes para fortalecer el proyecto deportivo de Real Cartagena. Sin embargo, al no lograrse el ascenso en la cancha, ambas entidades anunciaron recientemente que retirarían su apoyo al club auriverde.
Lo que parecía ser el cierre de un ciclo se transformó en una nueva oportunidad. Las autoridades locales insistirían ahora en garantizar que la ciudad cuente con un equipo de primera división, y para ello ya estarían adelantando conversaciones con directivos de varios clubes dispuestos a analizar un posible cambio de sede.
¿Águilas Doradas cambia nuevamente de sede?
El periodista Rafael Guerra, de RCN Radio, informó que este viernes 28 de noviembre estará en Cartagena un representante de Águilas Doradas. La reunión con el alcalde Dumek Turbay y el gobernador Yamil Arana podría marcar un primer paso hacia la llegada del conjunto antioqueño a territorio bolivarense.
Otros dos equipos podrían llegar a Cartagena
Guerra también señaló que otros dos equipos aparecen en el radar de la ciudad: Boyacá Chicó y Fortaleza CEIF. Ambos clubes serían alternativas viables para una eventual reubicación en 2026, aunque por ahora todo se encuentra en fase preliminar.
De momento, no hay decisiones tomadas. Las reuniones que se realizarán en los próximos días definirán si alguno de estos clubes ve con buenos ojos trasladarse y convertir a Cartagena en su nueva casa futbolística.
Le puede interesar: Equipo de Liga Betplay se quedó sin arquero durante cuadrangulares
La posibilidad genera expectativa entre los aficionados, que ven en esta estrategia una manera de reactivar el ambiente futbolero tras años sin presencia en primera división. La prioridad de la administración local es asegurar un proyecto estable que garantice continuidad deportiva y respaldo institucional.
Vale recordar que Águilas Doradas ya ha cambiado de sede en el pasado. Hace un año ofició como local en Sincelejo, pero el vínculo se rompió después de un semestre. Su historial de movilidad aumenta las especulaciones sobre un posible traslado a Cartagena, a la espera de confirmaciones oficiales.
Atención! Este viernes estará en Cartagena el representante de @AguilasDoradas y se reunirá con el alcalde y gobernador para lo que podría ser la llegada a Cartagena del fútbol profesional para el 2026 @dumek_turbay @YamilHAranaP— Rafa Guerra (@rafaguerrah) November 25, 2025
Fuente
Antena 2