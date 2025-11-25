Equipo de la Liga Betplay cambiaría de sede y jugaría en Cartagena

Cartagena podría volver a tener fútbol de primera división en 2026. Aunque el plan inicial era conseguir el ascenso de Real Cartagena, las autoridades locales ahora exploran una vía alternativa: traer a la ciudad un equipo ya perteneciente a la Liga Betplay.

En los últimos años, la Alcaldía de Cartagena y la Gobernación de Bolívar invirtieron recursos importantes para fortalecer el proyecto deportivo de Real Cartagena. Sin embargo, al no lograrse el ascenso en la cancha, ambas entidades anunciaron recientemente que retirarían su apoyo al club auriverde.

Lo que parecía ser el cierre de un ciclo se transformó en una nueva oportunidad. Las autoridades locales insistirían ahora en garantizar que la ciudad cuente con un equipo de primera división, y para ello ya estarían adelantando conversaciones con directivos de varios clubes dispuestos a analizar un posible cambio de sede.

¿Águilas Doradas cambia nuevamente de sede?

El periodista Rafael Guerra, de RCN Radio, informó que este viernes 28 de noviembre estará en Cartagena un representante de Águilas Doradas. La reunión con el alcalde Dumek Turbay y el gobernador Yamil Arana podría marcar un primer paso hacia la llegada del conjunto antioqueño a territorio bolivarense.