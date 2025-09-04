Cargando contenido

Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 12:16

Equipo de Liga BetPlay acaba con la espera; confirman su nuevo director técnico

Se trata de un entrenador extranjero de 42 años.

En las últimas horas se dio a conocer que el técnico español Jonathan Risueño, quien dejó hace algunos días la dirección técnica del equipo de Boyacá Patriotas, será nuevo entrenador de un equipo de la Liga BetPlay. 

Se trata de Águilas Doradas, conjunto antioqueño que desde hace ya un largo periodo de tiempo estaba sin técnico en propiedad y que estuvo en la búsqueda de David González, sin embargo, se decantó por el DT español, así lo confirmó el periodista argentino Mariano Olsen.

Espere pronto más información... 

Fuente
Antena 2
