Equipo de Liga Betplay anunció la salida del DT y confirmó su remplazo

Se siguen confirmando salidas de técnicos en el fútbol colombiano, pues en la noche de este miércoles 8 de octubre se hizo oficial una nueva, pese a que la Liga Betplay está bastante avanzada y se creyó que se esperaría hasta el final de la temporada para anunciar las bajas.

Puede leer: Primera decisión de Santa Fe tras quedar eliminado de Libertadores Femenina

La Equidad anunció la salida de su entrenador Diego Merino, y lo hizo a través de un comunicado oficial publicado en sus perfiles de redes sociales en la noche de este miércoles, y allí confirmó a su remplazo.

Diego Merino se va de La Equidad

"El Club Deportivo La Equidad informa a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, Diego Merino finaliza su labor como director técnico del equipo masculino profesional", indicó el inicio de un comunicado corto.

"Agradecemos profundamente su trabajo, compromiso y liderazgo durante esta nueva etapa del club, en la que ayudó a sentar las bases de un equipo joven, con proyección y mucho potencial para el futuro", continuó el departamento de comunicaciones del cuadro Asegurador.