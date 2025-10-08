Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 21:43
Equipo de Liga Betplay anunció la salida del DT y confirmó su remplazo
Luego de una pésima campaña, el club anunció públicamente la decisión.
Se siguen confirmando salidas de técnicos en el fútbol colombiano, pues en la noche de este miércoles 8 de octubre se hizo oficial una nueva, pese a que la Liga Betplay está bastante avanzada y se creyó que se esperaría hasta el final de la temporada para anunciar las bajas.
Puede leer: Primera decisión de Santa Fe tras quedar eliminado de Libertadores Femenina
La Equidad anunció la salida de su entrenador Diego Merino, y lo hizo a través de un comunicado oficial publicado en sus perfiles de redes sociales en la noche de este miércoles, y allí confirmó a su remplazo.
Diego Merino se va de La Equidad
"El Club Deportivo La Equidad informa a la opinión pública que, de mutuo acuerdo, Diego Merino finaliza su labor como director técnico del equipo masculino profesional", indicó el inicio de un comunicado corto.
"Agradecemos profundamente su trabajo, compromiso y liderazgo durante esta nueva etapa del club, en la que ayudó a sentar las bases de un equipo joven, con proyección y mucho potencial para el futuro", continuó el departamento de comunicaciones del cuadro Asegurador.
La Equidad confirmó a su nuevo entrenador
Además, La Equidad anunció a quien será su entrenador, al menos por lo que queda de temporada: "El equipo quedará bajo las órdenes de Daniel Gómez, como director técnico encargado por lo que resta de la Liga BetPlay 2025-II".
El equipo, que probablemente cambie de nombre a partir del próximo semestre, empezará a analizar hojas de vida para elegir a su nuevo director técnico, pensando en escaparle al descenso la próxima temporada.
Le puede interesar: Junior se reforzaría con un extremo 'top' de la Liga Betplay
Las estadísticas de Diego Merino como técnico de La Equidad
El español Diego Merino, de 37 años, llegó a La Equidad en junio de 2025, y estuvo al frente del equipo en 14 partidos, de los cuales ganó apenas dos, empató cinco y perdió siete. Actualmente, los Aseguradores son últimos del certamen con once puntos.
Comunicado oficial 📄— Club Deportivo La Equidad (@Equidadfutbol) October 9, 2025
Diego Merino.https://t.co/6fJLmt4sMS pic.twitter.com/8niCkf4CQP
Fuente
Antena 2