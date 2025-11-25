Cargando contenido

Deportes Tolima, Liga Betplay 2025-II
Colprensa
Liga Betplay
Actualizado:
Mar, 25/11/2025 - 14:11

Equipo de Liga Betplay se quedó sin arquero durante cuadrangulares

El portero se despidió del equipo luego de más de un lustro y con tres títulos en su palmarés.

Deportes Tolima sufrió una baja inesperada en plena disputa de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II, luego de que uno de sus arqueros decidió poner fin a su vínculo contractual con el club.

Puede leer: Liga Betplay: se confirmó la inesperada salida de un entrenador

Se trata de William Cuesta, guardameta que rescindió su contrato tras siete años y medio defendiendo los colores del equipo ibaguereño y que ahora queda como agente libre.

La información fue dada a conocer por el periodista Mariano Olsen a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde confirmó la salida del portero antioqueño.

Los números de William Cuesta en Deportes Tolima

Cuesta deja el Tolima después de haber disputado 118 partidos oficiales, números que reflejan su continuidad y protagonismo durante algunos ciclos del club, en los que fue protagonista.

Durante su paso por el Vinotinto y Oro, el arquero conquistó tres títulos: dos Ligas Betplay y una Superliga, consolidándose como uno de los jugadores más exitosos de la última década en la institución.

El portero de 32 años había llegado al Tolima en 2016, procedente de La Equidad, y se convirtió en una alternativa confiable en los diferentes procesos técnicos.

Le puede interesar: "Del Cali me han llamado, pero NO": exdelantero de América

Ahora, Cuesta empezará a analizar posibles destinos en el fútbol colombiano para continuar su carrera, en un mercado que ya ha mostrado interés en reforzar la posición de arquero para 2026.

Tolima, por su parte, seguirá afrontando los cuadrangulares con Cristopher Fiermarín y Neto Volpi como las opciones disponibles en la portería para lo que resta del semestre.

