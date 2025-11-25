Equipo de Liga Betplay se quedó sin arquero durante cuadrangulares

Deportes Tolima sufrió una baja inesperada en plena disputa de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2025-II, luego de que uno de sus arqueros decidió poner fin a su vínculo contractual con el club.

Se trata de William Cuesta, guardameta que rescindió su contrato tras siete años y medio defendiendo los colores del equipo ibaguereño y que ahora queda como agente libre.

La información fue dada a conocer por el periodista Mariano Olsen a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde confirmó la salida del portero antioqueño.

Los números de William Cuesta en Deportes Tolima

Cuesta deja el Tolima después de haber disputado 118 partidos oficiales, números que reflejan su continuidad y protagonismo durante algunos ciclos del club, en los que fue protagonista.