Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 11:03
Equipo de Liga Betplay vive incómoda situación: "Les deben dos meses"
El club no 'despega' en el plano deportivo, y se presume que las deudas han hecho mella en el rendimiento.
Se han disputado ocho fechas de la Liga Betplay 2025-II y hay equipos que están lejos de mostrar su mejor nivel deportivo, por lo que parecen destinados a quedar fuera del grupo de clasificados a cuadrangulares; uno de ellos parece tener problemas económicos.
Entre tales equipos aparece Deportivo Pasto, que si bien tiene dos partidos pendientes, apenas suma cinco puntos y se sitúa en la casilla 17 de la tabla de posiciones. Ahora, se conoció una versión que indica que el club tiene serios inconvenientes monetarios.
Según la periodista Paola Rivadeneira, quien está al tanto del cuadro Volcánico, "la situación en Deportivo Pasto es complicada", e indicó que el problema pasa sobre todo por la deuda de dos mensualidades a los futbolistas de la plantilla profesional.
Claro que no es la primera ocasión en que ocurre algo de este tipo con Deportivo Pasto, pero sí genera preocupación entre los hinchas, quienes han tenido que sufrir situaciones similares durante casi toda su historia.
¿Cuándo se pondrá al día Deportivo Pasto con sus salarios?
Según informó el periodista Sebastián Hurtado, están por pagarle a los jugadores la mensualidad que corresponde a julio, y a partir de allí el club estudiará la forma para quedar al día definitivamente con los salarios.
Ahora bien, Pasto no es el único equipo que pasa por inconvenientes financieros en la actualidad, pues hay varios clubes del fútbol profesional que atraviesas situaciones similares, entre ellos el Deportivo Cali que recientemente hizo la transición para convertirse en Sociedad Anónima.
Próximos partidos de Deportivo Pasto
Pasto jugará el jueves 28 de agosto frente a Once Caldas en Manizales por la ida de octavos de final de la Copa Betplay (7:30 p. m.), y el domingo 31 se medirá con La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo a las 6:20 de la tarde.
Fuente
Antena 2