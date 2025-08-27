Equipo de Liga Betplay vive incómoda situación: "Les deben dos meses"

Se han disputado ocho fechas de la Liga Betplay 2025-II y hay equipos que están lejos de mostrar su mejor nivel deportivo, por lo que parecen destinados a quedar fuera del grupo de clasificados a cuadrangulares; uno de ellos parece tener problemas económicos.

Entre tales equipos aparece Deportivo Pasto, que si bien tiene dos partidos pendientes, apenas suma cinco puntos y se sitúa en la casilla 17 de la tabla de posiciones. Ahora, se conoció una versión que indica que el club tiene serios inconvenientes monetarios.

Según la periodista Paola Rivadeneira, quien está al tanto del cuadro Volcánico, "la situación en Deportivo Pasto es complicada", e indicó que el problema pasa sobre todo por la deuda de dos mensualidades a los futbolistas de la plantilla profesional.

Claro que no es la primera ocasión en que ocurre algo de este tipo con Deportivo Pasto, pero sí genera preocupación entre los hinchas, quienes han tenido que sufrir situaciones similares durante casi toda su historia.