Amaranto Perea siguió sin dar con la tecla de los buenos resultados en el Junior. El cuadro ‘tiburón’ no pudo pasar del empate frente al Bucaramanga en el inicio de la undécima fecha de la Liga Betplay. Las críticas arrecian sobre el adiestrador de los ‘tiburones’, quien explicó lo sucedido en el juego frente a los santandereanos. "Es bueno que nos den por muertos", dijo el estratega en rueda de prensa.

“Con tanta imprecisión es difícil, quizá fue el peor primer tiempo que jugamos. El equipo estuvo muy nervioso e individualmente muchos no estuvimos a la altura. En el segundo tiempo fuimos otro equipo, no sé por qué el equipo tiene esos lapsos de partido en los que se ve confundido”, dijo Amaranto Perea luego del 1-1 como local.

“La presión ya empieza a notarse”, añadió el técnico. Indicó que “hay jugadores a los que la mochila se les empieza a llenar, es la presión que genera un equipo grande. Tenemos que resolverlo de alguna manera. Insisto, tan imprecisos, perder tantos balones, es complicado. En el primer tiempo estuvimos muy imprecisos”.

Pero las explicaciones de Amaranto Perea no pararon allí, ya que se refirió a los cambios que hizo y al giro que para él tuvo el equipo en el segundo tiempo. “A veces sientes que hay jugadores que no están haciendo un buen partido, pero la función de los cambios pasan por que ese jugador levante su nivel. No es cambiar por cambiar. Queríamos acompañar a (Fabián) Sambueza en el mediocampo. Entró 'Cariaco', el ingreso de Borja fue muy notable. Los cambios no pasan por sacar a los jugadores que no están bien, sino meter jugadores para que el que está mal como el equipo, mejoren”, destacó Perea visiblemente confuso por lo sucedido.