"Es el mejor equipo de Colombia": Alfredo Arias, tras Cali 1-0 Nacional

Deportivo Cali logró una valiosa victoria 1-0 sobre Atlético Nacional este domingo 20 de abril en Palmaseca, por la fecha 15 de la Liga BetPlay 2025-1. El único gol del partido fue obra de Andrey Estupiñán al minuto 2, aprovechando una desatención defensiva del visitante.

Con este triunfo, los Azucareros alcanzaron 23 puntos y se ubicaron en la octava posición de la tabla, superando a Once Caldas por diferencia de gol.

El técnico verdolaga, Javier Gandolfi, reconoció la superioridad del rival en los primeros minutos y afirmó que "el fútbol fue justo" al referirse al gol tempranero de Cali. Por su cuenta, Alfredo Arias, DT del cuadro vallecaucano, también le 'echó flores' al rival.

Declaraciones de Alfredo Arias tras la victoria 1-0 de Cali frente a Nacional

"No lo digo ahora, lo digo siempre incluso cuando ganamos o perdemos, el mérito es para los jugadores, no para nosotros los técnicos. Tengo un plantel muy valiente", inició Arias en rueda de prensa rescatando la labor hecha por sus dirigidos.

Además, resaltó la victoria de Cali en vista de que, desde su mirada, "hoy nos enfrentamos al mejor equipo de Colombia", pues Atlético Nacional viene de ganar la Liga, Copa y Superliga.

Sobre el hecho de defenderse, Arias fue claro y comentó que eso es algo que "pasa en todos los países", y posteriormente aclaró que "terminamos defendiendo el partido, pero no lo terminamos sufriendo", que son dos aspectos diferentes.

"No hay nada más lindo que ganar, feliz y orgulloso de estar en este plantel y ante esta gente que nos acompañó", dijo Arias, quien siempre ha manifestado que la hinchada del Deportivo Cali es de las más fieles del país.

Respecto a lo que s viene, Arias comentó que "en mis cuentas todo es sumar, no restar, pero esto es fútbol, no podemos aflojar ni un milímetro porque a nosotros no nos sobra nada".

Con este resultado, Cali se consolida en la lucha por la clasificación a los cuadrangulares, mientras que Nacional ha pasado a enfocarse momentáneamente en la Copa Libertadores, donde jugará el próximo jueves frente a Bahía.