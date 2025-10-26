"Es inaudito": Pacho López aterriza la realidad de Santa Fe

Tras la derrota de Independiente Santa Fe ante Millonarios en el clásico capitalino disputado la noche del sábado, el entrenador Francisco López ofreció su análisis del encuentro y la situación actual del equipo, que complicó sus aspiraciones de clasificación.

López explicó que el plan de juego no se ejecutó como se había trabajado durante la semana. “En la semana lo que nos imaginamos fue ganar uno versus uno y en el que lográramos interconexiones dos contra uno para finalizar. No salió así. El hombre de más tratamos de aprovecharlo con un interior y tres puntas, con dos extremos, tres atrás para sacar provecho y el gol viene de una pelota quieta en la que no revisamos el segundo sector”, expresó el técnico en la conferencia de prensa posterior al compromiso.

El entrenador reconoció que la falta de efectividad ha sido un factor determinante en los recientes resultados del conjunto cardenal. “Los últimos cuatro partidos hemos hecho, por momentos, buen juego. No marcamos y eso genera ansiedad por querer resolverlo y genera imprecisiones. Nadie se está ahorrando nada, ejecutamos el plan de partido y en un error nos marcan. En el partido contra Medellín fue lo mismo. En este semestre estamos con la adversidad, ahora tenemos que ganar los 9 puntos para clasificar, ya lo hemos hecho, siempre necesitamos precisión para lograr lo que queremos”, señaló.

López destacó el compromiso del plantel a pesar de las dificultades y aseguró que confía en la respuesta de sus jugadores en las tres fechas restantes del campeonato. “El equipo se entrena de la mejor forma, lo damos todo hasta donde tenemos la capacidad física, no nos vamos a entregar y tenemos el suficiente carácter para sacarlo adelante. Ellos lo han hecho, este es un equipo en el que los jugadores grandes lo han sacado adelante. No se da el resultado con el rival de patio y eso duele, duele no ganar el clásico, perder un clásico con la situación que tenemos y quedarnos fuera de los ocho es inaudito en un club tan grande como este y ahora hay que revisarlo, trabajar y sacarlo adelante”, manifestó.

Con esta derrota, Santa Fe quedó fuera del grupo de los ocho y deberá sumar los nueve puntos restantes para mantener opciones de avanzar.