Jue, 25/09/2025 - 18:39
"Es la mentalidad, ahí nos marcan la diferencia" Fuertes declaraciones de Guillermo Celis
Celis habló en zona mixta sobre la situación del Junior pero sus palabras aplican para los equipos colombianos en torneos internacionales.
La derrota de Once Caldas en copa Sudamericana se sintió en Colombia como una derrota en común, el equipo del 'Arriero' Herrera había logrado unir a gran parte del país para que hinchara por el equipo de Manizales en la copa. Sin embargo, Once Caldas se mandó una "colombianada" y perdió una ventaja de 2-0 para después quedar eliminado en penales.
Ya son varios años desde que los equipos colombianos no figuran en torneos internacionales, conformarse con cuartos de final no es el camino y Guillermo Celis lo sabe.
"Hay que saber manejar las emociones, los partidos se escapan por eso"
El jugador colombiano con experiencia en selección Colombia y con una larga trayectoria en Europa jugando en equipos como Benfica y Vitoria Guimaraes se pronunció en zona mixta sobre la situación de los clubes colombianos, desde su experiencia habló de lo que falta y lo que toca mejorar.
En eso siempre nos han sacado mucha ventaja los argentinos y uruguayos, en ese tema de no dar una pelota por pérdida, de siempre entrar duro en los partidos.
El jugador fue muy enfático con la mentalidad del jugador colombiano y desde la autocrítica reconoció que "tenemos que cambiar esa mentalidad si queremos aspirar a cosas grandes".
Para Junior y para Colombia en general
Si bien el jugador estaba hablando específicamente del conjunto tiburón son palabras que golpean en todo el futbol colombiano, en una época en la que los colombianos nos estamos volviendo conformistas es necesario ese cambio de mentalidad, esa malicia y ese querer ganar siempre que caracteriza a los otros equipos del continente. No solo es Junior quien debe cambiar la mentalidad para no perder puntos, es el futbol colombiano quien tiene que cambiar su mentalidad para volver a figurar internacionalmente.
