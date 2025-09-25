"Es la mentalidad, ahí nos marcan la diferencia" Fuertes declaraciones de Guillermo Celis

La derrota de Once Caldas en copa Sudamericana se sintió en Colombia como una derrota en común, el equipo del 'Arriero' Herrera había logrado unir a gran parte del país para que hinchara por el equipo de Manizales en la copa. Sin embargo, Once Caldas se mandó una "colombianada" y perdió una ventaja de 2-0 para después quedar eliminado en penales.

Ya son varios años desde que los equipos colombianos no figuran en torneos internacionales, conformarse con cuartos de final no es el camino y Guillermo Celis lo sabe.