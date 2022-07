"Es lamentable": En Santa Fe protestan tras la ineficiencia del VAR

Tal como ha ocurrido en algunos de los más reciente partidos de la Liga Betplay, la ineficiencia del arbitraje es notoria, y en la segunda jornada del 2022-2, fue Independiente Santa Fe el equipo más perjudicado.

Pues en su visita a Águilas Doradas en suelo antioqueño, el 'Rojo' se fue abajo en el marcador sobre los 15'; no obstante, remontó y el duelo llegó al entretiempo con victoria 2-1 del cuadro bogotano.

Sin embargo, para la segunda etapa hubo dos jugadas muy polémicas en las cuales, los dirigidos por Alfredo Arias sufrieron la pérdida de dos unidades; todo estaba casi 'servido' para ganar.

Y es que cuando recién inició la parte complementaria (minuto 5), se levantó un tiro de esquina desde el costado izquierdo para Santa Fe, José Manuel Aja cabeceó y en el rebote que dio el portero, Wilson Morelo puso 3-1 parcial; el gol fue convalidado por el juez central, pero al recibir el llamado del VAR, lo anuló. No obstante, el balón no estaba en posesión del arquero rival y no hubo falta por parte del delantero.

Aun así, esta no sería la única gran falla de los encargados de 'impartir justicia', pues en el minuto 90+4, luego de una recuperación en propio campo, se generó un ataque de Rionegro por el costado derecho el cual permitió un centro desde la derecha que fue recibido por Marco Pérez, quien -en fuera de lugar- anotó el 2-2 definitivo.

En algunos videos posteriores al duelo se puede apreciar la clara posición ilícita del delantero del 'Nido', sin embargo, la trazabilidad de la línea por parte los árbitros no es la más indicada, e impide que haya justicia en la decisión final.

Así las cosas, tras la intervención de Alfredo Arias, fue el defensa central Geisson Perea quien manifestó en redes sociales su inconformismo con el arbitraje, apuntando que "el VAR lo tenemos para tratar de que sean efectivas este tipo de jugadas (gol de Marco Pérez), no para sacar provecho de ella, Dimayor".