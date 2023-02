"Es mejor que se vaya": Pinto acabó con el técnico de Águilas; "qué vergüenza, marrulleros"

Deportivo Cali vivió otra noche para el olvido en la Liga Betplay. El conjunto azucarero no pudo sumar de a tres en el encuentro ante Águilas Doradas y terminó complicando sus chances debido a la necesidad de sumar en la tabla del descenso.

Tras finalizar el encuentro, las sensaciones en el cuadro vallecaucano no fueron las mejores. El 1-1 dejó una sensación bastante agridulce para los verdiblancos. Así lo hizo ver Jorge Luis Pinto, técnico del cuadro local.

El entrenador acabó bastante frustrado y manifestó su molestia por varias acciones ocurridas en el campo. El DT apuntó contra su rival de turno por perder tiempo y hacer algunas "artimañas" para cortar el juego.

“Lo digo con mucho respeto y franqueza: hacía por lo menos 30 años en el fútbol colombiano, no vi lo que se vio hoy. Me asombra que no me pregunten de eso. ¡Qué vergüenza lo del partido de hoy! Marrulleros, parar el partido, echar el balón afuera, meter las camillas, todo eso. Es triste. Si el señor Lucas González viene a hacer eso en el fútbol colombiano, es mejor que se vaya”, dijo inicialmente el técnico.

Y añadió: “Me gustaría decírselo en la cara, como se lo mandé a decir. Nosotros quemamos esa etapa. Hubo una etapa funesta en el fútbol colombiano y después cambió. Se hizo pulcro, sano, se acabaron esas cosas. Pero lo que vi hoy, una vergüenza. No me vayan a decir que no fue así. Me encantaría que hubiera estado alguien de la Dimayor para que hubiera visto lo que se hizo y lo que se permitió. Parar el partido, tirarse al piso, pasarse la pelota de un lado para otro, no cobrar, caerse siempre. Eso hay que acabarlo en el fútbol colombiano. Eso no es fútbol”.

Finalmente, el entrenador remarcó: “No digo que Águilas juega mal, no. Por ratos lo hace bien, pero no hacer lo que hizo hoy. Es que no fueron 4, 5 o 6 veces. Fueron por lo menos 40 veces y se les permitió. Considero que en eso debemos ser críticos”.

Por ahora, el conjunto caleño tendrá la necesidad de sumar en la siguiente jornada. El cuadro azucarero enfrentará al Deportes Tolima en la siguiente jornada de la Liga Betplay.