"Es mejor salir bien" Consejo a Néiser Villarreal para que regrese a Millonarios

La otra cara de Neyser Villarreal

El técnico de la Selección Colombia sub 20, César Torres, quien lo conoce mejor que nadie, habló sobre la situación del futbolista y de los errores cometidos por ambas partes.

“Cuando él volvía de los microciclos lo hacía a la sub 20 y no al plantel profesional, siendo jugador de Selección. Después, al segundo o tercer microciclo, lo suben y empieza a ser tenido en cuenta por el profe Gamero, va al banco, tenía algunos minutos. Pero Millonarios no se dio cuenta del tipo de jugador que tenía, lo digo con todo el respeto”, afirmó Torres en diálogo con De Fútbol se Habla Así de Dsports.

El estratega explicó que Villarreal es un jugador completo, no solo por su olfato goleador, sino también por su disciplina táctica: “Trabaja mucho en equipo, es obediente, te persigue al mediocentro y ayuda en la presión porque tiene cambio de ritmo y los centrales sufren con eso”.

Torres también reveló un gesto de compromiso que pocos conocían: “Cuando casi se pierde el Mundial por lesión, me dijo ‘profe, necesito salir a hacer exámenes porque me quieren’. Yo le respondí: ‘si se va, queda fuera de la Selección’. Él decidió quedarse. Eso la gente no lo sabe”, contó. Luego, Cruzeiro publicó un preacuerdo con el jugador sin que se hubieran hecho las pruebas médicas correspondientes.