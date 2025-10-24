Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 16:55
"Es mejor salir bien" Consejo a Néiser Villarreal para que regrese a Millonarios
Uno de los entrenadores que mejor conoce al delantero le ha aconsejado regresar.
Un nuevo conflicto se ha armado entre Millonarios y Neyser Villarreal, la crónica de una relación que parece estar a punto de terminar. En las últimas horas, el club bogotano confirmó que le abrió un proceso administrativo al delantero por su ausencia en los entrenamientos tras haber brillado con la Selección Colombia sub 20, en la que fue goleador del Mundial.
El castigo a la rebeldía es solo otro capítulo de una historia complicada desde el Sudamericano, cuando el atacante decidió no renovar su contrato, que vence el próximo 25 de noviembre. Ahora, el jugador ha optado por no regresar, alegando que no le dieron una fecha clara para presentarse, aunque su compañero Carlos Sarabia ya lo hizo hace casi una semana.
La otra cara de Neyser Villarreal
El técnico de la Selección Colombia sub 20, César Torres, quien lo conoce mejor que nadie, habló sobre la situación del futbolista y de los errores cometidos por ambas partes.
“Cuando él volvía de los microciclos lo hacía a la sub 20 y no al plantel profesional, siendo jugador de Selección. Después, al segundo o tercer microciclo, lo suben y empieza a ser tenido en cuenta por el profe Gamero, va al banco, tenía algunos minutos. Pero Millonarios no se dio cuenta del tipo de jugador que tenía, lo digo con todo el respeto”, afirmó Torres en diálogo con De Fútbol se Habla Así de Dsports.
El estratega explicó que Villarreal es un jugador completo, no solo por su olfato goleador, sino también por su disciplina táctica: “Trabaja mucho en equipo, es obediente, te persigue al mediocentro y ayuda en la presión porque tiene cambio de ritmo y los centrales sufren con eso”.
Torres también reveló un gesto de compromiso que pocos conocían: “Cuando casi se pierde el Mundial por lesión, me dijo ‘profe, necesito salir a hacer exámenes porque me quieren’. Yo le respondí: ‘si se va, queda fuera de la Selección’. Él decidió quedarse. Eso la gente no lo sabe”, contó. Luego, Cruzeiro publicó un preacuerdo con el jugador sin que se hubieran hecho las pruebas médicas correspondientes.
Va a volver Neyser a Millonarios?
A pesar del conflicto, César Torres confirmó que Neyser Villarreal se comprometió a regresar al club, aunque solo le quede un mes de contrato.
“Hablé con él, me dijo que estaba donde la mamá, en Tumaco. Le insistí en que debía presentarse urgentemente. Le dije que era mejor salir bien, terminar su contrato de la mejor manera, dejar las puertas abiertas, porque uno nunca sabe”, relató el DT.
El entrenador insistió en que Villarreal no es un jugador rebelde ni conflictivo: “Es noble, se entrena bien, es querido por todos. No es petulante ni grosero. A veces hay personas que les hablan al oído y los confunden, pero él merece todo lo bueno que le pase”, concluyó Torres.
Millonarios, mientras tanto, espera una respuesta definitiva del jugador para resolver el proceso administrativo. En medio de esta tensión, el futuro del goleador sub-20 podría dar un giro inesperado si cumple su palabra y decide cerrar su ciclo en paz con el club que lo vio crecer.
Fuente
Antena 2