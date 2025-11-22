Actualizado:
Sáb, 22/11/2025 - 16:19
Es oficial: Millonarios tiene nuevo director deportivo
Millonarios lo confirmó a través de sus redes sociales.
Millonarios hizo oficial este sábado la llegada del argentino Ariel Michaloutsos como nuevo director deportivo de la institución. El anuncio marca el inicio de una reestructuración interna en la que Ricardo ‘Gato’ Pérez pasaría a ocupar el cargo de gerente deportivo, movimiento que aún está pendiente de confirmación oficial.
Con este nombramiento, el club bogotano busca fortalecer su modelo deportivo de cara a la temporada 2026, una etapa que tendrá como cabeza técnica a Hernán Torres y que ya inició con la incorporación de Carlos Darwin Quintero como primer fichaje confirmado.
Un director deportivo con recorrido y visión moderna
A través de sus canales oficiales, Millonarios presentó a Michaloutsos destacando su experiencia y su perfil alineado con una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación y análisis de datos.
“Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multiáreas e interpretación de data”, señaló el comunicado del club.
Una trayectoria sólida en el fútbol sudamericano
El nuevo director deportivo del Embajador cuenta con un amplio recorrido en el fútbol argentino. Su experiencia más destacada se dio en River Plate, donde fue pieza clave en la Secretaría Técnica y trabajó de la mano de figuras como Leonardo Ponzio y Enzo Francescoli.
En el club millonario ejerció roles como:
- Director deportivo
- Director del Área de Captación y Visorías
- Colaborador directo en procesos de scouting y desarrollo de talento
Además, no es ajeno al fútbol colombiano, un punto que influyó en su decisión de aceptar el cargo y liderar el proyecto deportivo de Millonarios.
▶️ Ariel Michaloutsos, nuevo Director Deportivo de Millonarios FC. Será presentado de manera oficial la próxima semana. Más información en https://t.co/WG6h86KKWY pic.twitter.com/ONFUoDyWAw— Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 22, 2025
Un refuerzo estructural para el proyecto 2026
La llegada de Ariel Michaloutsos representa un paso importante en la consolidación del proyecto deportivo del club azul. Su trabajo será determinante para definir fichajes, salidas, estructura de divisiones menores y la construcción de una identidad alineada con la visión de Hernán Torres para 2026.
Millonarios inicia así una nueva etapa con el objetivo de fortalecer su estructura institucional y deportiva, buscando mayor competitividad en Liga BetPlay y regresar al protagonismo internacional.
