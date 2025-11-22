Es oficial: Millonarios tiene nuevo director deportivo

Un director deportivo con recorrido y visión moderna

A través de sus canales oficiales, Millonarios presentó a Michaloutsos destacando su experiencia y su perfil alineado con una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación y análisis de datos.

“Ariel asume este rol para fortalecer la organización deportiva de Millonarios FC y complementar una estructura moderna basada en planificación estratégica, investigación multiáreas e interpretación de data”, señaló el comunicado del club.

Una trayectoria sólida en el fútbol sudamericano

El nuevo director deportivo del Embajador cuenta con un amplio recorrido en el fútbol argentino. Su experiencia más destacada se dio en River Plate, donde fue pieza clave en la Secretaría Técnica y trabajó de la mano de figuras como Leonardo Ponzio y Enzo Francescoli.

En el club millonario ejerció roles como:

Director deportivo

Director del Área de Captación y Visorías

Colaborador directo en procesos de scouting y desarrollo de talento

Además, no es ajeno al fútbol colombiano, un punto que influyó en su decisión de aceptar el cargo y liderar el proyecto deportivo de Millonarios.