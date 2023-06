“Es un bla bla bla”: Autuori, su mensaje a Lucas González y liderato de Nacional

Dorlan Pabón anotó este jueves el tanto con el que el Atlético Nacional venció 1-0 a Águilas Doradas en la tercera fecha del Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay.

Con este triunfo, los verdolagas igualan la línea de Alianza Petrolera, que tiene los mismos puntos (5) tras haber igualado 0-0 en su visita al Deportivo Pasto.

En un partido enredado, Pabón, tras recibir una asistencia del centrocampista Nelson Deossa, sacó un derechazo en el área al 24 que fue imposible de atajar para el portero José Contreras.

El equipo dorado tomó el control del partido, pero se encontró con un gran trabajo del portero Kevin Mier, que impidió la igualdad y le dio los tres puntos al equipo del brasileño Paulo Autuori, quien, una vez terminado el partido, habló con la prensa.

Declaraciones de Paulo Autuori tras la victoria de Nacional contra Águilas Doradas

En primer momento, el entrenador de Atlético Nacional afirmó que "el equipo está trabajando muchísimo este tema de tener el balón, de crear"; asimismo, comentó que "tenemos un grupo de jugadores que trabaja muy bien, involucrados en las competencias".

"Partido a partido vamos mirando la mejor nómina para empezar, y los otros para entrar. En la segunda parte interceptamos muchos balones y salimos con condiciones de hacer goles, pero debemos ser más efectivos", dijo Autuori a manera de autocrítica.

No obstante, desde Nacional no desaprovecharon para lanzarle una crítica a Lucas González (DT de Águilas) y su estilo de juego, pues Autuori comentó que no comparte el "bla bla bla", y más bien en el Verde "vivimos de resultados".

"Ese tema de tener el balón eso para mí no quiere decir nada, lo debemos tener cuando es necesario y hacer daño, no va a cambiar mi mirada en ese tema", afirmó Paulo Autuori ratificando que su idea de juego no cambiará.

"A ellos les gusta tener el balón, excelente, nosotros lo debemos tener para lo necesario. Nosotros vivimos de resultados, victorias, en algunos partidos seremos mejores en otros no tanto", finalizó el entrenador de Atlético Nacional, que gana con los justo, y de a poco, se acerca a la final de la Liga Betplay.