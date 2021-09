"Es un crack": versión de Tulio sobre interés que hubo en fichaje de Teófilo

América de Cali busca darle vuelta a los malos resultados que se han conseguido en lo corrido del semestre. Tras la eliminación de la Copa Betplay y Sudamericana, al equipo de Juan Carlos Osorio solamente tiene la Liga entre sus objetivos para volver a clasificar a un torneo internacional.

El equipo caleño se encuentra en la novena posición del campeonato, pero las lesiones, falta de definición y otras cosas han perjudicado en cierto modo al elenco ‘escarlata’. Uno de los pecados del equipo fue la no contratación de un delantero que pudiera acompañar a Adrián Ramos, pues en principio se llegó a especular que Hugo Rodallega llegaría al club o hasta el propio Teófilo Gutiérrez.

No obstante, el dueño americano, Tulio Gómez, salió a desmentir los rumores.

Le puede interesar: Tulio Gómez no oculta el "guayabo" tras no haber fichado a Rodallega

En una entrevista, Gómez fue claro al decir que nunca habló con el barranquillero, a pesar que es todo un “crack”: “Yo con Teo no he hablado, nunca he hablado con él. Es un crack, pero su comportamiento es bastante jodido, lástima que su comportamiento causa controversia, pero nunca estuvo en consideración para tenerlo acá”, sostuvo Tulio Gómez en entrevista con el periodista de Cali, Carlos Arango.

Cabe recordar que Teófilo firmó y fue presentado por el Deportivo Cali unas horas antes de cerrar el mercado de fichajes. Hoy en día es uno de los referentes en el ataque de la escuadra que dirige el venezolano Rafael Dudamel.

Vea también: "Osorio es un conocedor del fútbol, tiene mucha experiencia": Luis Paz defiende al DT de América

Hay que decir que en los compromisos que Teo jugó ante los ‘escarlatas’ logró convertir en dos goles, precisamente en el duelo de los cuartos de final de la Copa Betplay, donde Cali eliminó al América.